Golden Globe 2020 dove vedere la diretta in tv | streaming | replica

Golden Globe 2020 dove vedere. Si terranno nella notte di oggi domenica 5 gennaio (in Italia sarà già il 6) la cerimonia annuale che premia i migliori film e serie tv a livello internazionali. Ecco tutte le info su come seguire la diretta in tv, streaming e replica. Golden Globe 2020 dove vedere la diretta in tv I Golden Globe Awards 2020 saranno trasmessi per l'Italia in diretta televisiva in esclusiva su Sky Atlantic HD che si trova al canale 110 di Sky. Per quanto riguarda gli orari, all'1:00 orario italiano comincerà il Red Carpet, in cui sfileranno le star protagoniste della 77° edizione dei Premi. Quindi si partirà alle 2:00 con la cerimonia dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Condurrà la serata Ricky Gervais. Golden Globe 2020 streaming Per chi invece vorrà guardare la cerimonia

