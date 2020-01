Distrutta la targa per Piergiorgio Welby a Roma | Raggi | “Gesto che ferisce tutta la

Roma - Distrutta la targa intitolata a Piergiorgio Welby : La notte scorsa la targa intitolata a Piergiorgio Welby, che si trovava nei giardini di piazza Don Bosco a Roma, che portano appunto il suo nome, è stata gravemente danneggiata. Welby, morto nel 2006, giornalista e attivista politico, malato di distrofia muscolare, si è battuto per anni per il riconoscimento legale del rifiuto dell’accanimento terapeutico e per l’eutanasia. L’intitolazione dei giardini, ricorda Erica Battaglia della ...

La targa per Piergiorgio Welby Distrutta a Roma : E’ stata distrutta la targa a Piergiorgio Welby a Roma; la toponomastica si trovava nei giardini intitolati all’attivista per il riconoscimento legale del diritto al rifiuto dell’accanimento terapeutico e il diritto all’eutanasia. A darne notizia è Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). La targa di marmo bianco si trovava nei giardini di Piazza Don Bosco. La targa per Piergiorgio Welby distrutta ...

Roma : Distrutta nella notte la targa per Piergiorgio Welby : Nel giugno del 2007, a un anno dalla scomparsa per l'attivista per il diritto all'eutanasia e contro l'accanimento terapeutico, i giardini di piazza Don Bosco erano stati intitolati a Piergiorgio Welby. Questa notte ignoti hanno distrutto la targa. L'appello: "Torni subito al suo posto come era prima".Continua a leggere