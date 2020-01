Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020: le graduatoria dopo Zagabria. Kilde in testa, Dominik Paris 2° (Di domenica 5 gennaio 2020) Il norvegee Aleksander Aamodt Kilde si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Lo scandinavo non ha partecipato allo slalom di Zagabria ma è riuscito a conservare il primo posto con 474 punti, sfruttando al meglio i passaggi a vuoto del francese Alexis Pinturault e del norvegese Henrik Kristoffersen che si sono dovuti accontentare di piazzamenti di rincalzo sul pendio croato. Kilde conserva 20 lunghezze di vantaggio nei confronti del nostro Dominik Paris, l’altoatesino non ha partecipato alla gara tra i pali stretti ma resta ancora in corsa per la Sfera di Cristallo visto che si tiene alle spalle Pinturault (fermo a 430) e Kristoffersen (391). Il francese Clement Noel è invece in testa alla graduatoria di specialità dopo il trionfo odierno. Di seguiito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino e la ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #Scialpino, la classifica di Coppa del Mondo aggiornata: #Paris sempre secondo @Fisiofficial - zazoomnews : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020: la graduatoria dopo il Tour de Ski. Alexander Bolshunov in vetta… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -