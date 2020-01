Calciomercato Lecce, due nomi per gennaio: Deiola e Saponara (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Lecce, anche la società pugliese lavora sul mercato: in arrivo a gennaio Deiola ma anche Saponara Mercato appena iniziato ma sembra che i club di Serie A abbiano già le idee chiare su chi acquistare e chi cedere. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il Lecce è a buon punto nella trattativa per portare in Puglia Alessandro Deiola. La società ha già preso contatti con il Cagliari e si lavora per un prestito con diritto di riscatto magari obbligatorio in caso di salvezza. Un altro arrivo potrebbe essere quello di Saponara, in difesa invece rimane in pole il nome di Djidji. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Lecce, vicino un centrocampista del Cagliari: Il Lecce è vicino a un nuovo arrivo: secondo il Corriere dello...… - sportli26181512 : Lecce, sei giocatori a parte: il report dell'allenamento: Di seguito il report dell'allenamento del Lecce.… - ProfidiAndrea : ???? #Lecce, dalla novità Dell’Orco a #Mancosu e Falco: le prove di formazione -