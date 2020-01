Benevento, assist di mercato dal “Mazza”: l’indizio su Moncini (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il nome di Gabriele Moncini figurava ieri regolarmente tra i convocati del tecnico Semplici per il match odierno con il Verona. Oggi, invece, l’allenatore della Spal ha servito un prezioso assist di mercato al Benevento e al direttore sportivo Pasquale Foggia. L’attaccante originario di Pistoia è stato infatti escluso dalla sfida di questo pomeriggio (ore 15) in programma al “Paolo Mazza“. Moncini non siederà nemmeno in panchina contro gli scaligeri, per lui ci sarà posto solo in tribuna prima di un passaggio in giallorosso divenuto sempre più probabile. L'articolo Benevento, assist di mercato dal “Mazza”: l’indizio su Moncini proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

