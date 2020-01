Australia, almeno 24 morti negli incendi: si teme una catastrofe (Video) (Di domenica 5 gennaio 2020) Attenzione, il Video alla fine dell’articolo contiene immagini forti. incendi boschivi di dimensioni senza precedenti hanno devastato intere regioni dell’Australia provocando la morte di 24 persone e danni considerati ingenti dalle autorità. E le implacabili condizioni meteorologiche fanno temere una vera catastrofe. Centinaia di proprietà sono state distrutte e un uomo è morto nel tentativo di salvare la casa di un amico, mentre il paese ha vissuto uno dei giorni peggiori da quando sono iniziati gli incendi a settembre. (Continua…) Nel sud-est del Paese il cielo è ormai nero e piovono le ceneri del rogo. “Siamo in un territorio sconosciuto”, ha ammesso Gladys Berejiklian, Premier del Nuovo Galles del Sud. “Diversi villaggi rischiano di essere completamente annientati”. È stato dichiarato uno stato di emergenza nel sud-est del ... Leggi la notizia su howtodofor

officialmaz : 480 milioni di animali arsi vivi. 480 milioni! Almeno 18 tra uomini e donne morti. Abitazioni evacuate, incenerite.… - ColeoColais : RT @21omkara: Sono morti almeno mezzo miliardo di animali negli incendi boschivi in Australia. Potrebbero essere scomparse per sempre decin… - voidferly : RT @jreeeeene: tutti preoccupati per l'australia ma la carne continuate a mangiarla. sapete almeno che l'australia è in fiamme anche a caus… -