Wanda Nara scalda i motori per il Grande Fratello Vip 4: “Mi rivolgo a loro” (Di sabato 4 gennaio 2020) Wanda Nara: l’opinionista del Grande Fratello Vip spiega perché ha accettato la proposta Se ne parla da mesi e tutti, ma proprio tutti attendono trepidanti i l debutto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 4. La showgirl, finora legata unicamente all’universo calcistico/gossiparo per via della relazione con l’ex bomber interista Mauro Icardi, garantirà il suo apporto come opinionista. E, c’è da scommetterci, le sue opinioni spiazzeranno. Perché lei è una divisiva. O piace o non piace, o seduce o irrita. In un’intervista al settimanale Grazia la bionda argentina spiega le ragioni che le hanno fatto accettare il ruolo offertole nel reality in onda su Canale 5. Fiducia ad Alfonso Signorini A partire dal prossimo 8 gennaio le telecamere sulla Casa più spiata d’Italia si riaccenderanno e Wanda Nara invaderà lo studio. In sua compagnia Pupo, un altro personaggio che, di certo, non passa ... Leggi la notizia su kontrokultura

