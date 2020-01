Ultimo Minuto – Missile contro l’ambasciata degli Stati Uniti (Video) (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Video alla fine dell’articolo. L’ambasciata statunitense, che sorge nella “zona verde” di Baghdad, è stata presa di mira dal lancio di un Missile. L’esplosione avrebbe bloccato la strada che portava una missione diplomatica americana nell’edificio diplomatico. L’Ambasciata degli Stati Uniti in Iraq si trova all’interno della cosiddetta “zona verde”, la parte super controllata di Baghdad nella quale si muovono e risiedono molti cittadini occidentali, e nella quale sorgono anche le principali sedi diplomatiche. (Continua…) Le cause dell’esplosione restano da determinare, comunica la Reuters. La corrispondente della BBC Nafiseh Kohnavard scrive su Twitter di un attacco missilistico contro l’ambasciata USA. Di seguito quanto riportato: The United States embassy in Bahgdad was targeted by a rocket ... Leggi la notizia su howtodofor

