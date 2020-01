Tragedia nel Bellunese, deceduta bimba di 9 anni dopo un mal di testa (Di sabato 4 gennaio 2020) Una bimba di 9 anni è deceduta in ospedale in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. La piccola aveva accusato un fortissimo mal di testa. Una famiglia che aveva deciso di passare le vacanze natalizie in montagna, per la tradizionale settimana bianca, si è trovata a dover affrontare una Tragedia. Nella giornata di ieri la figlia, … L'articolo Tragedia nel Bellunese, deceduta bimba di 9 anni dopo un mal di testa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

