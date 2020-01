Samantha Cristoforetti, Walter Villadei e l’addio con polemica all’Aeronautica (Di sabato 4 gennaio 2020) Oggi Repubblica torna sulla vicenda di Samantha Cristoforetti che lascia l’Aeronautica dopo le precisazioni di AstroSamantha sulla vicenda e la chiamata in causa di Walter Villadei. A parlare è il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia. «Non posso parlare per Samantha. Non so se il “disaccordo” abbia alla base anche questo. Tuttavia l’Asi non ha mai ricevuto pressioni dall’Aeronautica per far volare Villadei. Nella Ministeriale di Siviglia di fine novembre l’Agenzia spaziale e tutta la delegazione si sono impegnate per ottenere un nuovo volo di lunga durata per Samantha. Alla fine il direttore dell’Esa Johann-Dietrich Wörnerm si è impegnato a proporre Cristoforetti per un ritorno sulla Stazione spaziale internazionale entro il 2022. È il risultato di un negoziato che abbiamo condotto noi e di cui siamo orgogliosi. E comunque a Sivilglia non è stato chiesto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

ItalianAirForce : #Oggi il Capitano Samantha #Cristoforetti ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto, il 51° Stormo. Negli… - Linkiesta : L’astronauta #Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica pare per un pressing del corpo militare sull’Agenzia spaziale… - repubblica : La versione di Samantha Cristoforetti: 'Via dall'Aeronautica per disaccordi' -