"Per fermare l'escalation tra Usa e Iran serve una missione Ue", dice D'Alema (Di sabato 4 gennaio 2020) "Una missione dell'Unione Europea in grado di interloquire con i protagonisti per fermare l'escalation" tra Iran e Stati Uniti e "costruire una soluzione nella quale gli attori fondamentali della regione possano sentirsi garantiti": è la proposta lanciata dall'ex premier e ministro degli Esteri Massimo D'Alema in un'intervista a Repubblica. Per D'Alema è necessario più che mai "uscirne con un'iniziativa forte e unitaria per fermare la spirale" di tensioni innescata dall'uccisione del generale Qassem Soleimani. L'ex premier, peraltro, non vede "all'orizzonte una guerra mondiale" e avverte di andare cauti "nel maneggiare certi paragoni storici" come il fatto che il mondo possa trovarsi davanti a un nuovo 1914. D'Alema più che altro vede un Trump che "vuole andare al voto a novembre in un clima di tensione, creando una situazione in cui non si può cambiare il comandante in ... Leggi la notizia su agi

