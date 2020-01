Papa Francesco come Kill Bill in un murales: identificato l’autore (FOTO) (Di sabato 4 gennaio 2020) Papa Francesco come Kill Bill in un murales. identificato l’autore che è stato portato in Questura. Rimossa l’opera rinvenuta in pieno centro a Roma. ROMA – Papa Francesco come Kill Bill in un murales. Dopo il video diventato virale in tutto il mondo, lo street artist Harrygreb ha deciso di dipingere il Pontefice in pieno centro a Roma in versione del protagonista del film di Quentin Tarantino. Un’opera che è stata immediatamente cancellata con gli inquirenti che hanno portato in Questura l’autore. In un altro ‘dipinto’ Bergoglio era stato ritratto di fronte a Bruce Lee. I murales dedicati a Papa Francesco Due murales dedicati a Papa Francesco. Lo street artist Harrygreb ha deciso di affrontare in maniera ironica le ultime vicende che vedono protagonista il Pontefice con alcune opere che ritraggono Bergoglio in versione Kill Bill ... Leggi la notizia su newsmondo

Pontifex_it : «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). Messaggio per la XXVIII Gi… - Avvenire_Nei : Giuste proteste di chi non ne può più d'insulti e mistificazioni contro #PapaFrancesco - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Mai cedere ad atti eutanasia o suicidio assistito' #ANSA -