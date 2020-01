Paola Pisano e la password di stato (Di sabato 4 gennaio 2020) Paola Pisano, ministra per l’innovazione del governo Conte One già famosissima a Torino per la gestione delle carte d’identità nel capoluogo piemontese, oggi a Eta Beta su Radio1 ha sostenuto che “con l’identità digitale noi avremo una unica sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali. Ma questa user e password potrebbe anche essere utilizzata non solo per i servizi digitali della pubblica amministrazione, ma i servizi digitali anche del privato”. Paola Pisano e la password di stato Poi ha continuato: “Preesempio, i nostri conti in banca. Preesempio, prenotare un’auto in sharing. Preesempio, comprare su Amazon. Ogni volta che abbiamo una user e password, questa dovrebbe essere data dallo stato perché è lo stato l’unico soggetto che ha la certezza che quello è quel cittadino. E lei lo sa quante truffe ci sono su ... Leggi la notizia su nextquotidiano

