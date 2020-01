Ora di religione insegnata da docenti di tutte le fedi: è rivoluzione (Di sabato 4 gennaio 2020) rivoluzione in Germania. Durante l’ora di religione, ad Amburgo, in cattedra docenti d’ogni credo: ebrei, musulmani, evangelici e cattolici. L’esperimento varato in accordo con le differenti comunità religiose: “Un’idea meravigliosa per la nostra città che accoglie diverse culture“, ha commentato Ties Raven, assessore alla Scuola. rivoluzione per l’ora di religione Ad Amburgo la lezione di religione cambia veste. O per lo meno, ne cambia più di una. L’esperimento che coinvolge le scuole delle città dove docenti di ogni credo potranno insegnare indipendentemente dal loro essere ebrei, musulmani, evangelici o cattolici. Ma solo dopo un percorso completo, ovvero l’esser capaci di presentare le differenti visioni dei diversi temi. Un esperimento varato in accordo con le diverse comunità religiose in tre scuole differenti della città, già un successo alla Kurt Tucholsky ... Leggi la notizia su notizie

