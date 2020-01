Napoli Lobotka, l’allenatore del Celta Vigo: «Non è concentrato, non giocherà» (Di sabato 4 gennaio 2020) Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo, ha parlato di Lobotka nel corso della conferenza stampa di vigilia al match contro l’Osasuna Stanislav Lobotka è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Intanto il Celta Vigo giocherà domani contro l’Osasuna, facendo a meno proprio dello slovacco. La conferma l’ha data il tecnico degli spagnoli, Oscar Garcia, in conferenza stampa. «Questa settimana ho parlato con lui e domani parleremo di nuovo. Se non è concentrato, non giocherà perché voglio solo giocatori concentrati al 100% sulla squadra e sulle nostre esigenze. Dobbiamo lasciare da parte gli aspetti personali e individuali perché la cosa più importante ora è il Celta» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

