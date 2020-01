Napoli, con l’Inter senza Koulibaly, Mertens, Maksimovic (Di domenica 5 gennaio 2020) senza Koulibaly, senza Mertens, senza Maksimovic, ma con la voglia di stupire tutti. Il Napoli prepara la sfida all'Inter con l'infermeria piena di big ma anche con la consapevolezza che se si vuol puntare alla Champions League del prossimo anno bisogna vincere, contro chiunque. Lo sa Rino Gattuso che in questi due giorni ha cambiato la preparazione della squadra per ottenere il massimo dai muscoli azzurri dopo la sosta natalizia: ieri tanta corsa sul campo, oggi, invece, niente terreno verde e pallone, ma una seduta di allenamento esclusivamente in palestra, per sudare, svegliare i muscoli e tenere altissima la concentrazione. Il Napoli e' carico ma sa anche che le scelte per lunedi' sera sono praticamente obbligate. Anche oggi, infatti, Koulibaly ha continuato il lavoro personalizzato: il senegalese sta meglio ma non e' ancora pronto per tornare in campo e si prepara al meglio per la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

