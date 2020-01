"Meschino definire una donna in base all'età. A un uomo non si chiede 'Come ti senti a 40 anni?'" (Di sabato 4 gennaio 2020) “Ho dovuto sbarazzarmi di un mucchio di cose: della mia famiglia, dell’immagine di donna-oggetto, di una certa idea di amore, dell’ideale di madre perfetta e anche dalle pretese schiaccianti che imponevo a me stessa” confessa l’attrice e modella, presto sugli schermi con “Le Milieu de l’horizon” in una lunga intervista a Io donna. Ha superato il traguardo dei 40 anni, ma l’esperienza di un’artista non è per forza legata all’età, vero?Non ho problemi a dire che ho 41 anni, però quello che mi dà molto fastidio è che – in questo mestiere – ci si ferma ai numeri. È un po’ Meschino, visto che del tempo a me non importa nulla. Ciò che conta è quello che sei. Perché una donna dovrebbe essere definita in base alla sua età? Basta! È ... Leggi la notizia su huffingtonpost

