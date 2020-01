Lorenzo Donnoli leader delle Sardine “Mattarella è uno di noi! Noi siamo le sue sentinelle” (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo l’attacco di Salvini a Mattarella in seguito al discorso pronunciato a fine anno in difesa del Presidente della Repubblica è intervenuto Lorenzo Donnoli, uno dei leader del Movimento delle Sardine. Il giovane ha appena 28 anni ed è stato con Mattia Santori uno dei fondatori del Movimento che per la prima volta ha manifestato a Bologna il 14 novembre dello scorso anno. Il giovane leader del Movimento ha definito il discorso di Mattarella, un discorso da sardina. Il 28enne ha poi precisato: “Il Presidente ha lanciato un appello a noi giovani, ci ha invitati a non mollare. Io ho fatto l’Erasmus all’estero, ho vissuto in tanti posti ma poi sono tornato in Italia perché dobbiamo combattere i sovranismi”. Quando si parla di sovranismi inevitabilmente si pensa, secondo Lorenzo Donnoli, al capo del Carroccio, Matteo Salvini. Il movimento, secondo quanto riferito ... Leggi la notizia su baritalianews

