LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: Scardoni in semifinale nella sprint in Val di Fiemme! Più avanti Pellegrino (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) 11.35 SCI DI FONDO – Spazio ora al terzo quarto di finale; il prossimo sarà quello con Elisa Brocard impegnata 11.33 SCI DI FONDO – Passa con assoluta facilità Jacobsen davanti a Bjornsen, tempi nettamente più alti (nell’ordine del 3’06″4) rispetto alla prima semifinale e dunque i tempi di ripescaggio restano uguali 11.30 SCI DI FONDO – Prende il via il secondo quarto di finale! 11.29 SCI DI FONDO – I tempi di ripescaggio esatti sono 3’03″24 e 3’04″16 11.28 SCI DI FONDO – Scardoni IN semifinale! Finalmente, è anche il caso di dire! 3’02″9 per Diggins ... Leggi la notizia su oasport

