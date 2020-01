LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: tutte contro Mikaela Shiffrin, azzurre per crescere (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom FEMMMINILE La preview della gara – Le classifiche della Coppa del Mondo – Tutti gli azzurri presenti a Zagabria Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020. Sulla pista Crveni Spust tornerà in scena il Circo Bianco, dopo la sosta legata al Capodanno. Si inizierà alle ore 13.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 16.15 con la notturna che andrà a esaltare lo spettacolo sul pendio posizionato appena fuori la capitale croata. La gara odierna, come sempre, vedrà una unica, grandissima favorita: Mikaela Shiffrin (che a Zagabria ha vinto le due ultime edizioni). La statunitense non solo sta dominando per il quarto anno consecutivo la classifica generale, ma continua a ribadire, volta dopo ... Leggi la notizia su oasport

