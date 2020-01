Juventus Cagliari probabili formazioni, dubbio per Sarri: tridente dal 1′? (Di sabato 4 gennaio 2020) Juventus Cagliari probabili formazioni – Dopo un 2019 indimenticabile per i bianconeri, tra trofei e sconfitte, è arrivato il 2020. Archiviata l’amara sconfitta in Supercoppa, la Juventus di Sarri torna a giocare e lo fa davanti ai suoi tifosi. Primo match di questo nuovo anno per i bianconeri, lunedì 6 gennaio alle 15.00 all’Allianz Stadium di Torino: Juventus-Cagliari. I sardi hanno fatto una grandissima prima parte di stagione che li ha portati ai vertici della classifica, quasi a sorpresa ed ora dovranno scontrarsi con la Juventus. Juventus Cagliari probabili formazioni, chi gioca Nuovo anno, stessa Juve. Sarri deve tornare a vincere e convincere così si affida ai suoi uomini migliori. Solito 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali. In difesa Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni con Bonucci centrale. Ballottaggio De Ligt-Demiral con l’ex Ajax in vantaggio. A ... Leggi la notizia su juvedipendenza

aagulla_espn : Domingo: Roma vs Torino Lunes: Juventus vs Cagliari y Napoli vs Inter Junto a @Rortiz_ESPN #SerieAxESPN - juventusfcen : Juventus v Cagliari #JuveCagliari ???? @PauDybala_JR with INSANE skill ??? @Cuadrado with INSANE pace ??????? - forumJuventus : #JuveCagliari, lunedì ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala, Higuain e Ronaldo in avanti. Bonucci centrale c… -