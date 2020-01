Il Principe George è cresciuto | per la prima volta è nel ritratto di Natale con la Regina

Adorerai queste foto del Principe George che prepara il dolce di Natale sotto lo sguardo della Regina : Il tipico Christmas pudding The post Adorerai queste foto del principe George che prepara il dolce di Natale sotto lo sguardo della Regina appeared first on News Mtv Italia.

Il debutto del Principe George sui social : le [FOTO] a scopo benefico : Il principe George ha sei anni, compiuti a luglio, tutti quanti passati lontano dai riflettori, ma è arrivato il momento del suo debutto ufficiale sui social. Stanno girando, infatti, proprio oggi, delle foto ufficiali che lo ritraggono accompagnato dalla famiglia Windsor. Le foto del principe George in cucina: l’iniziativa benefica Quattro generazioni reali a confronto che stanno letteralmente spopolando sul web. Nelle foto sono presenti ...

Quando vedremo di nuovo il Principe George e la principessa Charlotte? - : Francesca Rossi Il principe George e la principessa Charlotte dovrebbero partecipare alla tradizionale passeggiata di Natale della royal family, un vero debutto per loro in un’occasione pubblica ma dai rassicuranti contorni familiari Il principe George (6 anni) e la principessa Charlotte (4) rappresentano la nuova generazione Windsor insieme al fratellino Louis e al cuginetto Archie. Sono ancora molto piccoli per partecipare con ...

Il Principe George scrive a Babbo : ecco i desideri per Natale - : Novella Toloni Il primogenito dei duchi di Cambridge, come tutti i bambini del mondo, ha scritto la sua lettera di Natale, ma i doni richiesti a Santa Claus non sono poi così "regali" Mancano pochissimi giorni al Natale e, come tutti i bambini del mondo, anche il principe George ha scritto la lista di regali che vorrebbe trovare sotto l'albero. Il primogenito dei duchi di Cambridge ha espresso le sue preferenze in fatto di doni con ...

Kate Middleton e il Principe William chef per i senzatetto : «I nostri figli George e Charlotte ci hanno chiesto perché non hanno una casa» : Il principe William e la moglie Kate Middleton hanno confessato durante uno speciale della Bbc sul Natale che i loro figli più grandi hanno mostrato interesse per le condizioni dei senzatetto....