I Pinguini tattitici nucleari: “Saremo la quota indie sul palco dell’Ariston” (Di sabato 4 gennaio 2020) di Gaspare Baglio L’adolescenza nella provincia bergamasca. L’esordio con cover metal di brani religiosi. Il nome preso in prestito da una birra scozzese. Quattro album, oltre otto milioni di views su YouTube, due dischi d’oro, più di 60 milioni di streaming totali, il sold out al Mediolanum Forum di Milano. E adesso Sanremo 2020. I Pinguini tattici nucleari saranno la quota indie sul palco dell’Ariston. Su Instagram hanno scritto che non vogliono svelare (ancora) nulla sul pezzo. Ma aggiunge qui il frontman Riccardo Zanotti: “Farà ballare. Perché qualsiasi cosa esce dal nostro forno, viene messo in tavola con quest’unica condizione”. Come mai avete deciso di partecipare? “L’idea si è sedimentata pian piano, girando l’Italia: ci siamo resi conto di avere tanti tipi di pubblico. E quindi Sanremo ci è sembrato un bel palcoscenico”. Reazione a caldo dei fan storici? “Contentezza: abbiamo ... Leggi la notizia su wired

