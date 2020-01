Grasso, quando il boss chiese ad Andreotti di fermare Piersanti (Di sabato 4 gennaio 2020) "Piersanti Mattarella, l'uomo che voleva cambiare la Sicilia, dava fastidio al sistema di potere politico mafioso che governava l'isola da Lima ai cugini Salvo, a Ciancimino. Io non credo alla pista dei killer neri, non vedo elementi concreti. Non ci credeva neanche Falcone fino in fondo. E oggi abbiamo ulteriori elementi su cui riflettere". Lo dice, in un'intervista a Repubblica, Pietro Grasso che quel 6 gennaio 1980 avvio' le prime indagini. "Nel processo per mafia a Giulio Andreotti, che ha ormai il crisma della Cassazione - afferma - il pentito Francesco Marino Mannoia ha riferito degli incontri fatti dal suo capomafia, Stefano Bontate, che probabilmente era anche un massone a capo di una loggia segreta. Aveva saputo di un viaggio a Roma del presidente Mattarella, per andare a lamentarsi con qualcuno".E "nell'estate 79 convoco' una riunione": "c'era anche Giulio Andreotti, a cui ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Grasso, quando il boss chiese a Andreotti fermare Piersanti - - Marcell80957682 : @PietroGrasso Grasso, sa già che Salvini e' da condannare! Un capolavoro di obiettività' ma quando spariranno certe persone? - luca0880ge : Dove finisce il grasso quando perdiamo peso. Anche i medici hanno idee sbagliate -