Finite le speranze per Maria. La mamma di 41 anni muore dopo lo schianto (Di sabato 4 gennaio 2020) Incidente nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio sulla Fondovalle Savena nel territorio di Pianoro, in provincia di Bologna. Come riporta il ”Resto del carlino’, erano le 15 circa quando, all’altezza di via San Andrea di Sesto, all’altezza di Carteria di Sesto, due auto si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da chiarire. Nello scontro frontale tra le due vetture, di cui una stava per svoltare in una strada laterale, sono rimaste coinvolte quattro persone, tutte ferite: un uomo adulto su un’auto e due adulti e un minore sull’altra. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna: tre persone hanno riportato ferite di media gravità, mentre una donna è stata trasportata all’ospedale in codice rosso. ( dopo la foto) dopo la nottata nel reparto di rianimazione i medici si sono dovuti arrendere. Maria Iarrusso, 41 ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

