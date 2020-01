Coppa di Francia | le partite del 5 gennaio | pronostici

La 103esima edizione della Coppa di Francia nel weekend su Sportitalia : Sportitalia aggiunge un altro gioiello alla collezione di grande calcio internazionale in diretta e in esclusiva sul suo palinsesto. Da gennaio arriva la 103° edizione della Coppa di Francia con la corsa verso la finale di Parigi Saint Denis del Psg di Neymar, Mbappè, Icardi e Cavani e di tutte le outsider che sperano di fare lo sgambetto ai dominatori del calcio francese,...

La Coppa di Francia sbarca in esclusiva su Sportitalia : dove vedere Coppa di Francia Tv streaming. Anche in Italia non mancano gli appassionati di calcio internazionale e a breve potranno apprezzare anche un altro torneo davvero interessante: la programmazione di Sportitalia diventa infatti sempre più ricca e aggiunge ora un altro gioiello alla collezione di competizioni importanti disponibili in diretta e in esclusiva sul […] L'articolo La Coppa di Francia sbarca in esclusiva su Sportitalia è ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatrici azzurre quinte a Salt Lake. Vittoria della Francia : E’ un’Italia che limita i danni quella nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City. Le azzurre hanno chiuso al quinto posto, ottenendo comunque punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Resta il rimpianto per la sconfitta ai quarti di finale per il quartetto italiano (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston) contro gli Stati ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : terzo posto per i fiorettisti azzurri a Tokyo. Vince la Francia - secondi gli USA : La tappa di Tokyo di Coppa del Mondo di Scherma dedicata al fioretto maschile si è conclusa con il terzo podio per l’Italia. Dopo la vittoria di ieri di Alessio Foconi con tanto di terzo posto per Daniele Garozzo, nella gara a squadre gli azzurri sono riusciti a salire sul gradino più basso del podio. Il quartetto italiano, guidato dal CT Andrea Cipressa e composto da Alessio Foconi e Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha ...

Coppa del Mondo spada maschile - Italia seconda nella prova a squadre a Berna : la Francia si impone all’ultima stoccata : L’Italia si piazza al secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a squadra: azzurri sconfitti dalla Francia nella finale di Berna Ad un passo dal gradino più alto del podio, o per meglio dire, ad una sola stoccata. L’Italia chiude al secondo posto la prima gara a squadre della stagione di Coppa del Mondo di spada maschile, svoltasi sulle pedane di Berna. Il quartetto azzurro schierato dal CT Sandro Cuomo, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Berna spadisti azzurri bravissimi - ma beffati dalla Francia in Finale. Tokyo è sempre più vicina : Un atroce beffa. Giusto alla fine, sul 44-44 nell’assalto per il primo posto contro i “soliti” francesi e dopo che la stoccata della vittoria era stata annullata a Fichera, prima del 45-44 di Borel, per un corpo a corpo giudicato non regolare dal Presidente di giuria, per altro senza proteste azzurre. Un peccato, ma nulla toglie alla prova degli spadisti italiani, meravigliosa. Ricapitoliamo. Proprio nella tappa in cui il CT ...

Coppa Davis 2020 : assegnate le wild card a Francia e Serbia in vista della prossima edizione : Giorno di semifinali nella Coppa Davis 2019. Il Canada ha centrato l’obiettivo del primo atto conclusivo, sconfiggendo 2-1 la Russia, e ora si attendono risposte dal confronto tra la Spagna, padrona di casa, e la Gran Bretagna. Un’edizione, quella del 2019, del cambiamento e di una settimana fitta d’incontri che tanto ha fatto discutere. In vista del 2020 qualcosa cambierà? Di sicuro si sa che l’anno prossimo saranno ...

Coppa Davis – Si concludono i gironi! Djokovic e Nadal avanti - fuori la Francia : le 8 squadre qualificate : Djokovic e Nadal guidano Serbia e Spagna al passaggio dei gironi, Russia e Argentina migliori seconde, fuori la Francia: le 8 squadre qualificate ai quarti di Coppa Davis Fra tante polemiche, critiche di giocatori e addetti ai lavori, orari impresentabili di match conclusi alle prime luci dell’alba, i gironi della Coppa Davis sono finalmente terminati. Dalle 3 partite disputate in ogni raggruppamento sono venute fuori le 8 squadre ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. La Serbia supera la Francia - la Gran Bretagna vola ai quarti contro la Germania. Tra poco Australia-Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Australia-Canada: il match inizierà nei prossimi minuti. 17.57 Australia-Canada: saranno John Millman e Vasek Pospisil a scontrarsi nel primo match. 17.53 Australia-Canada: gli australiani si sono classificati primi nel gruppo D battendo Belgio e Colombia, mentre i canadesi li abbiamo conosciuti da vicino, in quanto hanno vinto il girone F dove era inserita l’Italia. 17.50 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-1 della Serbia sulla Francia - la Gran Bretagna vola ai quarti contro la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Germania-CILE: sta per iniziare il secondo parziale con Mies alla battuta. Ricordiamo che il match è ininfluente ai fini della classifica, Germania già avanti come prima e Cile già fuori. 17.17 Germania-CILE: Un paio di brutti errori di Tablio e una lunga volée di Barrios regalano il primo parziale alla Germania! 76(3) per Krawietz e Mies 17.15 Germania-CILE: in perfetto equilibrio il ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-1 della Serbia sulla Francia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Germania-Cile Partita molto equilibrata entrambe le coppie mantengono il servizio: 3-3. 16.51 Gran Bretagna-Kazakistan Murray/Skupski difendono il break: 3-1. 16.49 Serbia-Francia Herbert/Mahut non sbagliano e chiudono il match con un doppio 6-4 16.48 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik/Kukushkin rimangono in scia e si portano sul 2-1. 16.46 Germania-Cile Krawietz/Mies mantengono abbastanza ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Serbia-Francia Mahut serve bene e i transalpini difendono serenamente il servizio e si portano sul 4-2. Ricordiamo che il match è ininfluente per la qualificazione visto Djokovic e compagni hanno conquistato il primo posto del girone. 15.48 Gran Bretagna-Kazakistan A breve in campo i doppisti Murray/Skupski-Golubev/Nedovyesov. 15.46 Serbia-Francia Herbert/Mahut piazzano il primo break ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Germania-CILE Garin fa il suo e sale 5-4 nel terzo set. A questo punto toccherà a Struff provare a prolungare il parziale. 15.24 Germania-CILE Prosegue l’equilibrio tra Struff e Garin, siamo sul 4-4 nel terzo set. 15.22 Gran Bretagna-Kazakistan BUBLIK SCONFIGGE EVANS 5/7 6/4 6/1. 1-1 TRA LE DUE NAZIONI 15.20 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggrappa al servizio e chiude il game! ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna avanti sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Germania-CILE Subito Struff che strappa il servizio a Garin nel primo gioco del terzo set. Tedesco avanti 1-0 14.50 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggiudica il secondo set e si va al terzo! 7/5 4/6 contro Evans 14.49 Serbia-Francia DJOKOVIC VINCE 6/3 6/3 SU PAIRE. Serbia-Francia 2-0 14.48 Serbia-Francia triplo match point per Djokovic. Germania-CILE Garin vince il tie break! 7/6 ...