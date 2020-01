Clamoroso furto negli spogliatoi di una squadra di Serie A, rubati cellulari e documenti [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 4 gennaio 2020) furto poco dopo le 12 ai danni di 13 calciatrici della squadra di Serie A femminile della As Roma Calcio, che si stavano allenando al campo sportivo di Largo Giulio Onesti, nella zona dell’Acquacetosa, a Roma. Ignoti si sono introdotti negli spogliatoi rubando pochette e borse con documenti e cellulari delle calciatrici. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti della Questura di Roma e gli agenti del commissariato Villa Glori. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Clamoroso furto negli spogliatoi di una squadra di Serie A, rubati cellulari e documenti NOME e DETTAGLI CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

MRZ1977 : RT @ASRomaMe: @rudiroma27 @FerrariTommi in effetti capisco il senso dell'articolo, e lo condivido pure, ma perché speculare sul gol de Turo… - ASRomaMe : @rudiroma27 @FerrariTommi in effetti capisco il senso dell'articolo, e lo condivido pure, ma perché speculare sul g… - 3dc8 : @gazza20030 @SantucciFulvio Semifinale di playoff ,tutti volevano (tv media e supporter) lakers celtics, e così fu,… -