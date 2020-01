Cercasi ministro degli Esteri a tempo pieno (Di sabato 4 gennaio 2020) Se questo fosse un Paese normale, e il nostro fosse un Governo efficiente, e i capi dei partiti fossero responsabili, come pure ripetono di essere, oggi noi discuteremmo delle possibili dimissioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Questione non di punizione, per carità, ma di opportunità e sicurezza.Il segretario di Stato Mike Pompeo, poche ore dopo l’assassinio del generale Qassam Soleimani, ha parlato, per spiegare le ragioni americane, con i ministri degli Esteri di diversi paesi alleati, europei inclusi. Ma ha escluso l’Italia. Un’omissione che nelle drammatiche circostanze di queste ore appare come una scelta gravissima, qualcosa che somiglia a un incidente politico. O no?Qui le domande diventano tante. Al netto della possibilità che il segretario di Stato americano abbia comunicato non con il ministro degli Esteri, ma con Palazzo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Cercasi ministro degli Esteri a tempo pieno - Siciliano741 : RT @ErmannoKilgore: Articolo ridicolo, molto meglio che #Pompeo non ci abbia chiamato perché abbiamo imprese italiane e nostri connazionali… - FilippoCarmigna : @HuffPostItalia Cercasi Ministro degli Esteri...!!! Stop ??!!! -