Bimba cade da cavallo e viene calpestata dall’animale, è grave (Di sabato 4 gennaio 2020) Una bambina di 12 anni è caduta da cavallo e poi è stata calpestata dall’animale, in una proprietà di Capalbio (Grosseto), nella zona pedemontana del comune maremmano. La Bimba è stata soccorsa subito e trasferita all’ospedale Le Scotte di Siena per i gravi traumi riportati nell’incidente. Inizialmente il 118 avrebbe dovuto trasferirla a Firenze, ma a causa della nebbia l’elicottero del soccorso sanitario ha dovuto modificare la rotta verso Siena.L'articolo Bimba cade da cavallo e viene calpestata dall’animale, è grave Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

