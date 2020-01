Avanti un Altro! torna per la Befana: le novità di questa edizione (Di sabato 4 gennaio 2020) Sta per tornare finalmente su Canale 5 uno dei game show più amati dal pubblico televisivo di Mediaset: Avanti un Altro! Il programma tv tornerà sulla rete di Canale 5 a partire dal giorno dell’epifania, il 6 di gennaio. Mancano dunque davvero pochissimi giorni al grande ritorno di Avanti un Altro! e proprio per questo vogliamo darvi qualche anticipazione su questa nuova e imperdibile edizione. Nessuna novità sulla conduzione, partiamo così. Perché Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati confermati subito per la gioia dei fan di Avanti un Altro! Cambiamenti e new entry, invece, per quanto riguarda il cast del mini mondo. Curiosi? Continuate pure a leggere allora! Avanti un Altro!, le ultime prima del grande ritorno: novità sul cast del salottino Il mini mondo di Avanti un Altro!, anche conosciuto come salottino, è una delle cose più amate del divertissimo programma di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

