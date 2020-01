Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, l’annuncio di Malgioglio: “Pronta la loro canzone” (Di sabato 4 gennaio 2020) I dubbi riguardo l’effettiva presenza sul palco per Al Bano e Romina Power al prossimo Festival di Sanremo hanno tenuto banco fino all’ultimo. Il musicista pugliese aveva da tempo espresso la sua volontà di calcare il palco dell’Ariston, ma l’atteggiamento restio della leggendaria partner sembrava aver complicato la situazione; e se un posto da ospite d’onore era ovviamente riservato ai due, non era ancora chiaro se la storica coppia avrebbe trovato la voglia di lanciarsi insieme in questa ennesima avventura. Conferma definitiva da parte dello storico paroliere: Al Bano e Romina saranno ufficialmente a Sanremo 2020, con un brano scritto personalmente da Malgioglio A fugare ogni perplessità riguardo l’arrivo di Al Bano e Romina Power a Sanremo ci ha pensato nientemeno che Cristiano Malgioglio. Il paroliere e personaggio tv, da sempre vicinissimo alla ... Leggi la notizia su velvetgossip

