Tommy il cucciolo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tommy un meraviglioso cucciolo era stato abbandonato sul ciglio della strada da non si sa quale orribile persona. Fortunatamente ha attirato l’attenzione di alcuni volontari locali che si sono immediatamente avvicinati a lui per prestargli soccorso. Quando lo videro rimasero sconcertati, si chiesero come era possibile abbandonare un piccolo cucciolo e lasciarlo solo senza farlo mangiare né bere. Inizialmente Tommy non si muoveva ed i volontari avevano pensato al peggio. Poi una volta che gli avvicinarono qualcosa da mangiare iniziò a muoversi. Inizio a mangiare e a bere quindi a quel punto i volontari si tranquillizzarono perché capirono che il cucciolo probabilmente non si muoveva per mancanza di energie. Insieme a lui altri cuccioli vennero trovati, probabilmente suoi fratelli. Una volta che ... Leggi la notizia su bigodino

