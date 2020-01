Stuprata in piazza a Capodanno: orrore durante i festeggiamenti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marco Della Corte Una 30enne ha denunciato lo stupro da parte di un soggetto non meglio identificato la notte di Capodanno nei pressi di piazza San Giacomo Una ragazza di 30 anni sarebbe stata violentata da uno sconosciuto la notte di Capodanno, L'episodio si sarebbe verificato a Udine nei presso di piazza San Giacomo. La giovane ha dichiarato che l'aggressore è fuggito, quando lei ha contattao il padre chiedendo aiuto. I contorni della vicenda restano da chiarire e gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili per risalire all'identità dell'aggressore. Come si legge da Adnkronos, la giovane donna ha raccontato di come, dopo l'aggressione, si sarebbe recata al pronto soccorso di Udine per ricevere le opportune medicazioni. Il misterioso stupratore avrebbe attirato la ragazza in un posto appartato dove avrebbe tentato di baciarla e in seguito avrebbe cercato di ... Leggi la notizia su ilgiornale

notizieoggi24 : Una donna di 30 anni è stata violentata nella notte di Capodanno ad Udine, in piazza Primo Maggio. Secondo quanto r… - DirtyBlEugene : RT @DirtyBlEugene: @francescatotolo Ricorderei la bambina stuprata a 13 anni perché fascista che Anpi non voleva piazza in suo onore ... - DirtyBlEugene : @francescatotolo Ricorderei la bambina stuprata a 13 anni perché fascista che Anpi non voleva piazza in suo onore ... -