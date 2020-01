Samira El Attar: scomparso il marito Mohamed, forse in Spagna (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dove si trova Mohamed Barbri? Il marito di Samira El Attar è scomparso dal 1 gennaio, ha raccontato ieri la trasmissione Storie Italiane. Oggi Il Mattino di Padova rivela di una telefonata arriva al cugino di Mohamed dalla Spagna proprio dal marito di Samira. I sospetti su Mohamed Dopo la scomparsa di Samira gli agenti hanno sempre sospettato un suo coinvolgimento. Dopo una serie di indagini, la Procura ha cominciato a sospettare che Barbri avesse messo in atto tutta una serie di tentati depistaggi fino a decidere di indagarlo per omicidio e occultamento di cadavere. Proprio a causa dei sospetti degli agenti, Mohamed si sarebbe allontanato da casa, forse per tentare una fuga. Ora Il Mattino di Padova rivela che la sua destinazione potrebbe essere proprio la Spagna. Stando a quanto viene rivelato, il cugino di Mohamed avrebbe ricevuto una telefonata dalla Spagna arrivata ... Leggi la notizia su thesocialpost

