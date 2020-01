Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani possibili piogge su aree costiere e centrali (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino al 6 gennaio 2020. oggi nuvoloso con possibilità di locali e deboli piogge in particolare sulle aree costiere. Venti: occidentali, deboli sulle zone interne, fino a moderati su costa e Arcipelago. Mari: da poco mossi a mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. domani inizialmente molto nuvoloso con possibilità di locali pioviggini sulle zone centrali. Tendenza a schiarite già nel corso della mattinata, più ampie dal pomeriggio. Venti: moderati occidentali in attenuazione. Mari: mossi. Temperature: minime in ulteriore aumento, massime in lieve aumento. Domenica 5 sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati orientali. Mari: poco mossi sottocosta. Temperature: minime in calo, massime ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

