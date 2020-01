Ninja contro YouTube: le speranze dello streamer su una nuova piattaforma che possa sbaragliare la concorrenza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Negli ultimi due anni, Ninja ha avuto un successo senza precedenti su Twitch, Mixer e, naturalmente, su YouTube: tuttavia sembra che lo streamer abbia da ridire su quest'ultima piattaforma.Durante una partita a Fortnite con i suoi amici, Tim 'TimTheTatmar' Betar, Jack 'CouRage' Dunlop e Dennis 'Cloakzy' Lepore, Ninja ha cercato di essere cauto sull'argomento, facendo intendere però già da subito la sua posizione a riguardo. Nella diretta lo streamer ha dichiarato: "Jack, se vuoi che io stia zitto lo farò, ma sento che sia tempo per un'altra piattaforma di fare una mossa in modo da avere più successo di YouTube". Sebbene il suo amico Tim sia sembrato molto scettico su questa opinione, Ninja ha sostenuto la sua tesi, dichiarando che ora è il momento perfetto per farlo: "Ci sono così tante persone che si lamentano e attualmente non c'è nessun posto dove andare" ha dichiarato lo ... Leggi la notizia su eurogamer

