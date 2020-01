Muore a 3 anni la piccola Esme: la sua lotta alla leucemia aveva commosso tutto il mondo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Addio a Esme Handley, diventata star dei social media dove i suoi genitori raccontavano la sua battaglia contro la leucemia. La piccola è morta a soli 3 anni l’1 gennaio 2020 nella sua casa a Londra, circondata dall’affetto dei suoi genitori: “Ha avuto un difficile intervento, il trapianto delle cellule staminali, ha perso i capelli e le unghie, la sua pelle era bruciata a causa delle chemio. Ne aveva abbastanza”. Ha combattuto come un leone nonostante la giovane età ma Esme Handley, diventata una star dei social media dove i genitori hanno raccontato la sua battaglia contro la leucemia, alla fine ha dovuto arrendersi. La piccola, residente a Londra, è morta a soli tre anni ieri, 1 gennaio 2020. A darne notizia sono stati i suoi genitori, Rebecca e Will, sulla pagina Facebook chiamata “Esme Lionheart”, seguita da migliaia di utenti. “Se stanotte guarderete in cielo ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

