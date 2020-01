Michael Moore: "Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli" (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Salve compagni Americani. Conoscete quest’uomo?” Inizia così il post che il regista Michael Moore (noto per i suoi documentari critici sui problemi e le contraddizioni del sistema politico, economico e sociale degli Stati Uniti, da Bowling a Columbine a Fahrenheit 11/9) dedica all’uccisione del capo delle forze iraniane al-Quds, Qassem Soleimani e alle conseguenze per gli Americani.“Sapevate - prosegue Moore nel post al quale allega una foto di Soleimani - che era il vostro nemico? Cosa? Mai sentito parlare di lui? Entro la fine di oggi sarete addestrati a odiarlo. Sarete felici che Trump lo abbia assassinato. Farete come vi è stato detto. preparatevi a inviare i vostri figli e le vostre figlie in guerra”.Hello fellow Americans. Do you know this man? Did you know he was your enemy? What? Never heard of him? By the end of today you ... Leggi la notizia su huffingtonpost

