Mercedes-Benz GLA | - Le due generazioni a confronto

Mercedes-Benz GLA<br> - Le due generazioni a confronto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 sarà l'anno della nuova generazione della Mercedes GLA, presentata nelle scorse settimane e attesa sul mercato entro la prossima primavera. La più piccola delle Suv della Stella è cambiata molto rispetto al passato, tanto a livello tecnologico quanto dal punto di vista estetico. Pur basandosi sulla stessa piattaforma modulare Mfa della prima generazione (X156), la nuova sport utility, nome in codice H247, è diventata molto più alta e ha introdotto diverse novità anche dal punto di vista meccanico, come il motore 1.3 turboBenzina da 163 CV della GLA 200 sviluppato dalla Daimler insieme all'Alleanza Renault Nissan e la versione AMG d'ingresso gamma, la 35 4Matic da 306 CV. Per il momento la Casa di Stoccarda non ha svelato i prezzi della sua nuova Suv, ma visto il posizionamento della sorella GLB, i listini non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelli della precedente ... Leggi la notizia su quattroruote

