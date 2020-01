Luca Onestini rivela un retroscena su Barbara D’Urso: “Lei sapeva” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Luca Onestini a Rivelo parla della polemica con Barbara D’Urso: “Lei sapeva i mie contatti” Ieri sera, 2 gennaio, Luca Onestini a Rivelo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha affrontato vari temi, tra cui la famosa polemica contro Barbara D’Urso quando il fratello Gianmarco era un concorrente del suo Grande Fratello. Luca Onestini non è mai potuto andare a trovarlo all’interno della casa. Adesso a Lorella Boccia ha fornito la sua versione dei fatti, innanzitutto ha premesso che non ha ancora capito perché non lo hanno fatto entrare e poi su Barbara D’Urso ha rivelato: “Con lei abbiamo avuto un contatto tempo addietro, prima del Gf… Lei sapeva, se avesse voluto contattarmi l’avrebbe fatto…” Insomma Luca Onestini ha dichiarato che per dimostrare vicinanza al fratello ha dovuto usare un megafono fuori dalla Casa, perché gli autori e Barbara ... Leggi la notizia su lanostratv

