Lo spettacolo dei droni a Shanghai per il capodanno 2020 non c’è stato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dal New York Times ed Euronews ai media italiani come Repubblica e Il Fatto Quotidiano, molti hanno condiviso con convinzione che per il capodanno a Shanghai non siano stati usati i fuochi d’artificio, ma dei droni. Ecco il tweet del primo gennaio 2020 del NYT: In Shanghai, revelers welcomed in the new year with a drone display forming various shapes and patterns against the night sky over the Huangpu River In molti si sono affidati alle agenzie: il video del New York Times riporta la scritta «Oriental Tv via the Associated Press», mentre Repubblica riporta il 2 gennaio 2020 «Video: Reuters». La smentita arriva direttamente da Shanghai, in particolare dal sito Shanghai.ist nell’articolo del 2 gennaio 2020 dal titolo «Shanghai’s New Year’s Eve drone show spectacular didn’t actually happen», poi citato dalla BBC il 3 gennaio. L’articolo riporta un video ... Leggi la notizia su open.online

