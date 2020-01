Liverpool Sheffield: Firmino viene incontro, Mané aggredisce la profondità (Di venerdì 3 gennaio 2020) Firmino è un giocatore determinante per il Liverpool. Interpreta in modo particolare il ruolo di attaccante centrale In un’epoca in cui si abusa di questo termine, Firmino rappresenta un esempio di quando si può definire un attaccante come falso nove. Il brasiliano svuota costantemente il centro dell’attacco, con movimenti a venire incontro che aiutano lo sviluppo dell’azione. L’ex Hoffenheim ha qualità sopra la media come passatore. Si vedono di frequente situazioni come nella slide sopra. Firmino, in teoria attaccante centrale, è in una posizione da vertice alto del centrocampo. Gli attaccanti esterni (Salah e Mané) sono invece più stretti ed avanzati, pronti ad aggredire la profondità. Firmino esprime il calcio fluido del Liverpool, un calcio in cui il ruolo non esprime più una posizione, bensì un compito. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

