Iraq, Dem attaccano Trump dopo l’uccisione di Soleimani: “Dinamite in una polveriera”. Francia: “Ora è un mondo più pericoloso” (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle Forze Quds, le forze speciali delle Guardie della rivoluzione iraniana, ad opera di un drone americano ha provocato reazioni negli Stati Uniti, visto anche il pericolo che adesso stanno correndo diplomatici e, in generale, cittadini americani presenti nel Paese e ai quali è stata ordinata una rapida evacuazione. Viste le rapide mobilitazioni delle forze sciite nel Paese, tra cui le milizie irachene pro-Iran, gli uomini vicini al leader Muqtada al-Sadr, le promesse di vendetta da parte delle Guardie della rivoluzione presenti nel Paese e le minacce che arrivano anche dagli Hezbollah libanesi, l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha sollecitato i cittadini americani a “lasciare l’Iraq immediatamente”: “I cittadini americani partano per via aerea dove possibile, altrimenti raggiungano altri paesi via ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

aniramiznat : RT @fattoquotidiano: Iraq, Dem attaccano Trump dopo l’uccisione di Soleimani: “Dinamite in una polveriera”. Francia: “Ora è un mondo più pe… - kulsho : RT @fattoquotidiano: Iraq, Dem attaccano Trump dopo l’uccisione di Soleimani: “Dinamite in una polveriera”. Francia: “Ora è un mondo più pe… - Noovyis : (Iraq, Dem attaccano Trump dopo l’uccisione di Soleimani: “Dinamite in una polveriera”. Francia: “Ora è un mondo pi… -