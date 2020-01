Incendio Multitask, il sindaco dispone nuove analisi ambientali (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiRoccapiemonte (Sa) – A seguito dell’Incendio avvenuto nella serata del 21 dicembre 2019 presso la Multitask, azienda di imballaggi sita in via Piedirocca, e ai rilievi Arpac il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha emanato l’ordinanza disponendo con immediatezza l’incarico a una ditta specializzata affinchè proceda alla verifica e all’analisi di ogni utile elemento di carattere ambientale a salvaguardia della pubblica salute individuata nella ditta Multiecoservice con sede operativa in Nocera Superiore. Di seguito il testo dell’ordinanza: PREMESSO CHE: in data 21.12.2019, alle ore 22:00 circa, si è verificato un Incendio presso un opificio industriale sito in Via Piedirocca n. 5/A e che ha visto l’intervento di personale dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle operazioni di spegnimento terminate nella serata del ... Leggi la notizia su anteprima24

salernotoday : Incendio alla Multitask di Roccapiemonte, il sindaco dispone nuovi controlli - salernonotizie : Dati Arpac dopo incendio Multitask: dati tossicità non superiori ai limiti di legge - salernotoday : Incendio alla Multitask di Roccapiemonte, l'Arpac: 'Valori di tossicità nei limiti' -