Giovanni Ciacci, minacce e offese pesanti. Gravissimi i fatti accaduti. È lui a raccontare tutto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giovanni Ciacci massacrato sui social. Il tutto per un motivo banalissimo: Ciacci aveva infatti lodato la conduttrice Barbara D’Urso mentre aveva velatamente criticato Bianca Guaccero. Ha detto ciò che pensava. E per questo è stato preso a insulti sui social. Una reazione che Ciacci non si sarebbe mai aspettato e che l’ha lasciato senza parole. Ma come è possibile che nel 2020 una persona non possa dire liberamente ciò che pensa? Come è possibile che si possa essere insultati gratuitamente solo per dire ciò che si pensa? È inammissibile. Giovanni Ciacci non ci sta e scrive un lungo post su Instagram per denunciare la gravità di ciò che gli è accaduto e che non sarebbe dovuto accadere. Chi lo conosce, lo sa: Ciacci non ha peli sulla lingua e dice ciò che pensa anche se quel qualcosa non piacerà. Ma la reazione del pubblico, di qualcuno in particolare, è stata esagerata. Sgarbata. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomnews : Giovanni Ciacci dichiara guerra agli odiatori social - #Giovanni #Ciacci #dichiara #guerra - zazoomnews : Giovanni Ciacci celebra le persone che “hanno fatto tantissimo per la libertà delle altre” - #Giovanni #Ciacci… - zazoomblog : Giovanni Ciacci sbotta dopo l’accusa: “Sei il lechino di Barbara D’Urso” - #Giovanni #Ciacci #sbotta #l’accusa: -