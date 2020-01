Cast e personaggi di FBI 2 su Rai2, dal 4 gennaio i nuovi episodi con la new entry Alana de la Garza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da sabato 4 gennaio parte in prima visione assoluta per l'Italia FBI 2, in onda in prima serata su Rai2. La serie creata dal veterano dei procedural Dick Wolf insieme a Craig Turk racconta il funzionamento interno dell'ufficio dell'FBI di New York, che grazie alle capacità, all'intelligenza e alla tecnologia in dotazione al Bureau riesce mantenere la città e gli Stati Uniti al sicuro da minacce criminali di ogni tipo. La serie ha debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti su CBS e in Italia su Rai2: subito rinnovata dopo aver macinato buoni ascolti, FBI 2 ha debuttato lo scorso settembre negli USA e arriva nel nostro Paese dal 4 gennaio, con due episodi a settimana ogni sabato. Nel Cast di FBI 2 tornano i volti fissi della prima stagione: Missy Peregrym è l'agente speciale Maggie Bell, Zeeko Zaki interpreta l'agente speciale Omar Adom 'OA' Zidan, Ebonée Noel è Kristen Chazal ... Leggi la notizia su optimaitalia

