Auto: Aci, in 2019 mercato usato +0,5% (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Complessivamente nel 2019 il mercato dell’usato ha archiviato incrementi dello 0,5% per le Autovetture e dello 0,2% per tutti i veicoli, mentre il settore dei motocicli ha registrato un calo dello 0,3%. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile ‘Auto-Trend’, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del Pra, consultabile sul sito www.aci.it Nel 2019 le radiazioni hanno archiviato incrementi del 2,3% per le Autovetture e del 2% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli il segno è -4,8%. Considerando il saldo positivo per le Autovetture tra prime iscrizioni e radiazioni (circa 408.000 unità) si prevede un nuovo incremento del parco circolante al 31-12-2019 di oltre l’1%.L'articolo Auto: Aci, in 2019 mercato usato +0,5% CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

