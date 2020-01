Ascesa e caduta dei Cinque Stelle, la lezione da imparare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Se guardiamo allo sbriciolamento del Movimento Cinque Stelle nella cronaca politica, non ne ricaviamo niente: tutto sembra modesto, insensato, pieno di personalismi e sprovvedutezze. Sembrano bendati nel buio, apparentemente senza via d’uscita. Se invece lasciamo la cronaca, e cerchiamo di capire come ha fatto un Movimento in maniera del tutto inedita ad affermarsi come il primo partito politico italiano per poi disintegrarsi in meno di due anni, allora la cosa si fa interessante.La politica non è solo un palcoscenico con gli attori che recitano e il pubblico che può solo applaudire o fischiare (è anche questo, intendiamoci), ma è una commistione permanente tra pubblico e attori, dove alla fine, a guardarci bene, sono piuttosto gli attori a obbedire al pubblico che non il contrario. Diciamolo meglio: i leader agiscono (questa è la loro natura) e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Antonella842019 : Ascesa e caduta dei Cinque Stelle, la lezione da imparare (di A. Preiti) - andreavreede : RT @HuffPostItalia: Ascesa e caduta dei Cinque Stelle, la lezione da imparare - HuffPostItalia : Ascesa e caduta dei Cinque Stelle, la lezione da imparare -