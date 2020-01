Venezia, due struzzi a spasso tra calli e ponti: multati i proprietari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le calli di Venezia come uno zoo. Questa mattina due struzzi, con relativi proprietari bipedi, sono stati protagonisti di una passeggiata nel centro della città lagunare. Gli uomini che li accompagnavano sono due sloveni, gestori di un circo che in questi giorni staziona sulla terraferma. La polizia municipale, dopo le segnalazioni di turisti e cittadini, li ha multati, portandoli sul primo treno in partenza dalla stazione Santa Lucia. I due volatili sono, nello specifico, Dromaius novaehollandiae (emù o struzzo australiano), e possono raggiungere il metro e 90 centimetri di altezza. Come è sembrato da subito evidente – e come si evince dal video – i due emù sono addestrati. Video Facebook/Venezia non è Disneyland L'articolo Venezia, due struzzi a spasso tra calli e ponti: multati i proprietari proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

tatianalazzari : Due struzzi australiani in giro per Venezia. Fermati dalla polizia - ilfattovideo : Venezia, due struzzi a spasso tra calli e ponti: multati i proprietari - Noovyis : (Venezia, due struzzi a spasso tra calli e ponti: multati i proprietari) Playhitmusic - -