Un uomo fantastico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Se si tratta di conquistare e sedurre una donna, questo uomo generoso ha dato i migliori consigli per conquistare il cuore di qualsiasi donna. Attraverso una serie di foto esilaranti, Michael Oonk vuole mostrare al mondo come inviare foto sexy alla propria ragazza. Anche se sicuramente le mogli sarebbero anche felici di ricevere tali sorprese. Con la sua proposta le immagini con vestiti succinti appartengono passato, per Michael è più conveniente inviare foto lavando le stoviglie, spazzando, portando a spasso il cane, tagliando il giardino o portando fuori la spazzatura, se vuoi far felice la tua partner. Michael ha pubblicato le immagini su Facebook e gli utenti della rete hanno iniziato a commentare. Soprattutto le donne si sono sentite commosse e allegre dall’atteggiamento di questo signore. Inoltre, alcuni hanno inviato i saluti alla sua ragazza per ricordarle quanto fosse ... Leggi la notizia su bigodino

rachel90s : taeyang che uomo fantastico ecco perché sei stato il primo che mi ha conquistata - todorokiie : RT @komorebimay: Avere la certezza che Heechul non fosse da solo in questi mesi infernali per lui mi fa davvero sorridere. Sono felice che… - Giuggio72684862 : RT @BrianoGianluca: FANTASTICO SEI IL MIO EROE DEL 2020 !!! VIDEO DA VEDERE ASSOLUTAMENTE !!! QUEST' UOMO FA IL CULO A DEI RAGAZZI IN UN… -